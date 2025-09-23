Lauinger steigern sich und radeln 61.324 Kilometer

Viel geboten war am Samstag in Lauingen: Vier Aktionen an einem Tag standen an bei bestem Spätsommerwetter. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller zieht in einer Pressemitteilung ein positives Resümee: „Ein Klasse-Tag, bei dem alles gestimmt hat – vom Wetter über die Aktionen bis zu den Teilnehmenden und den Gästen.“

Los ging es um 9 Uhr morgens mit dem Fair Trade-Stand im Rahmen der „Fairen Woche 2025“ unter dem Motto „Vielfalt des Fairen Handels“. Auf dem Marktplatz informierte die örtliche Fairtrade-Steuerungsgruppe auf dem Lauinger Wochenmarkt über faire Produkte und faire Arbeitsbedingungen der globalen Welt. Seit Herbst 2024 ist Lauingen Fairtrade-Stadt. Interessenten fanden sich zahlreich ein, um bei kostenlosem Kaffee und Tee aus fairem Handel sowie selbstgebackenen Kuchen aus fair gehandelten Zutaten mit den Akteuren zu diskutieren. Erika und Hermann Remiger genossen einen Roibusch-Tee, die Lauingerin Marie Schraml griff zum fair gehandelten Orangensaft aus dem Discounter.

Mitglieder der Lauinger Steuerungsgruppe Fair Trade-Town: (von links) Margrid Esselbach, Ursula Kigele, Manuel Lins, Birgit Spring, Doris Roller und Irmgard Daub. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

„Fair gehandelte Produkte gibt es im Weltladen, inzwischen aber auch in vielen Supermärkten“, betont Ursula Kigele, Leiterin der Steuerungsgruppe Fairtrade-Town. Vor Ort waren auch Vertreter von Grundschule, Realschule und Albertus-Gymnasium. „Wir behandeln den Fairen Handel in der Schule, das Bewusstsein soll auch in der Öffentlichkeit verankert werden“, so Irmgard Daub, Schulleiterin der Carolina-Frieß-Grundschule.

Erster Halt bei der einstigen Lauinger Schneckenfarm im Auwald

Um 14 Uhr startete das zweite Sternradeln auf dem Marktplatz unter Leitung von Stadtrat Vitus Kleinle, Seniorenbeauftragter und Mitglied des Arbeitskreises „Runder Tisch Radverkehr“. Patricia Gansel und Heinz Neuhaus waren erneut mit am Start. „Die Tour im Juni war informativ, wir freuen uns auf die Neuauflage in Richtung Lauinger Süden“, lautete das Urteil.

Zehn Radelnde gingen mit Vitus Kleinle (Dritter von links, hintere Reihe) an den Start beim Sternradeln. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

Zehn Radelnde waren dabei, erster Halt war die einstige Schneckenfarm im Auwald. „Von hier aus gingen die Weinbergschnecken an das Lauinger Schneckensteinhaus und wurden im 18. Jahrhundert bis nach Wien und Paris exportiert“, berichtete Vitus Kleinle. Weiter ging es Richtung Staustufe und durch die Heide.

Der Kinder- und Jugendflohmarkt kommt an

Ebenso ab 14 Uhr ging am Auwaldsee der Kinder- und Jugendflohmarkt an den Start. Der Andrang war groß, an rund 25 Stände präsentierten vielen Kinder und Eltern ihre Schätze. Die beiden Lauinger Mamas Katrin Hitzler und Marika Pröll fanden die Location ideal: „Schönes Ambiente, schöne Lage, super Wetter und ein gutes Miteinander.“ Sohn Leo machte ein Schnäppchen, „ein Lego-Set, originalverpackt, zum kleinen Preis“. Bei den Standnachbarinnen Carla, Lina und Antonia stimmte schon früh die Kasse. Quartiersmanagerin Madelaine Kaufmann vom Quartiersbüro Lauingen als Organisator zeigte sich mehr als zufrieden.

Quartiersmanagerin Madelaine Kaufmann freute sich über die Resonanz und setzt den Flohmarkt auf die Agenda kommender Jahre. Foto: Heike Siebert, Stadt Lauingen

Während der Flohmarkt im vollen Gange war, trafen gegen Spätnachmittag die Sternradelnden am Auwaldsee zur Einkehr im Vesperhäusle ein. Teilnehmer Manfred Guffler lobte die gute Organisation, „die Tour war sehr schön und wirklich lehrreich“. Kurz darauf ging ab 17 Uhr die Siegerehrung des Lauinger Stadt-/Schulradelns 2025 am Auwaldsee mit Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller und Stadträten über die Bühne. In drei Wochen radelten 256 Aktive in 17 Teams aus Lauingen bei 4726 Fahrten von Mitte Juni bis Anfang Juli 61.324 Kilometer und damit rund 1500 Kilometer mehr als im Vorjahr. Das bedeutet auch heuer rund zehn Tonnen Einsparung an Kohlendioxid. Stark wieder mit dabei waren die HSG Lauingen-Wittislingen mit zwei ersten Plätzen in Gold sowie Ski + Bike mit zwei Auszeichnungen in Gold und Silber.

HSG-Vorstand Volker Brenndörfer sagt: „Ab der E-Jugend haben die Kinder mitgemacht, ab der C-Jugend bis zu den Erwachsenen haben wir das Stadtradeln in das Mannschaftstraining integriert.“ Die vier teilnehmenden Lauinger Schulen radelten laut Pressemitteilung starke 5192 Kilometer. Als ältester Teilnehmer ging der 89-jährige Friedrich Sadler aus dem Team Veitriedhausen mit 19 Fahrten an den Start. Neben den Geschenken für die Erstplatzierten sagte Katja Müller als weiteren Dank auch heuer die Pflanzung neuer Bäume im Lauinger Stadtgebiet voraus.

Ergebnisse Stadt-/Schulradeln 2025

Größtes Team: Gold: HSG Lauingen-Wittislingen, 99 Radelnde; Silber: Ski + Bike, 23 Radelnde; Bronze: Offenes Team Lauingen, 20 Radelnde. Radelaktivstes Team: Gold: HSG Lauingen-Wittislingen, 17.521 km; Silber: Ski & Bike, 12.757 km; Bronze: Offenes Team, 7.879 km. Radelaktivstes Team pro Teammitglied: Gold: Ski + Bike, 554 km pro Teammitglied; Silber: Bike 24 Außenlager Werksteam, 471 km pro Teammitglied; Bronze: Offenes Team Lauingen, 394 km pro Teammitglied. Einzelleistungen: Gold: Wolfgang Feil (Ski + Bike), 2.055 km; Silber: Cornelia Feil (Ski + Bike), 1.411 km; Bronze: Hermann Weinmann (Offenes Team Lauingen), 1.230 km. (AZ)