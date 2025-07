„Stadtfest mit Herz“ in Höchstädt: Drei Tage, zwei Bühnen, ein Fest

Drei Tage, zwei Bühnen, ein Fest - nach diesem Motto findet in Höchstädt am Wochenende wieder das „Stadtfest mit Herz“ statt. Über den Marktplatz hinaus wird in der Höchstädter Innenstadt von Freitag- bis Sonntagabend gefeiert. „Wir haben zwei Bühnen und drei Areas, also drei Bereiche“, informiert die Koordinatorin für Stadtentwicklung Sonja Gastl, die mit dem Referenten für Kultur- und Stadtentwicklung Rainer Wanek federführend die Organisation übernommen hat. „Da ist für jeden etwas dabei!“

Am Freitag wird um 18 Uhr das Stadtfest am Marktplatz eröffnet. Bürgermeister Stephan Karg begrüßt die Gäste um 19 Uhr und zapft das erste Bierfass an. Musikalisch begleitet wird das von der Trachtenkapelle „Die Lumpenbacher“. In der Bachgasse findet am Freitagabend zum ersten Mal das „Gassenhauer Festival“ statt. Vier Bands spielen dort alternative Musik, wie Post-Punk oder melodischen Noiserock, informiert Sonja Gastl. „Das ist mal etwas anderes.“ An der dritten Area, der Weinhandlung Lohberger in der Herzogin-Anna-Straße, spielt DJ Loomis Musik zum Weinausschank ganz nach dem Motto „leicht, gemütlich und entspannend“. Ein Highlight am Freitag sei auch der Bull-Riding-Contest in Dreierteams, so Gastl. Welches Team sich am längsten auf der Rodeo-Maschine halten kann, gewinnt Gutscheine für das Stadtfest.

Beim Stadtfest gibt es Musik an drei Bereichen der Höchstädter Innenstadt

Der Samstagabend läuft unter dem Thema „It‘s Partytime“. Auf der Hauptbühne am Marktplatz tritt um 18 Uhr der Musikverein Wittislingen auf, gefolgt von einer Square-Dance-Vorführung mit den Crossroad Cowboys aus Dillingen. Ab 20 Uhr sorgt die Joe Williams Band für Partystimmung. In der Bachgasse an der zweiten Bühne gibt es zunächst eine DJ-Party mit K-Pop, Hip-Hop und einer Tanzfläche für jüngere Gäste. Ab 21 Uhr verwandelt DJ Achim die Bachgasse in eine Partymeile. An der Weinhandlung Lohberger spielt ab 19 Uhr das Damenduo „Leichtsinn“.

Am Sonntag ist Familientag in Höchstädt. Das Programm startet bereits um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Marktplatz. Es folgen Frühschoppen und Mittagstisch mit dem Musikverein Donauklang. Am Nachmittag findet dann das Sommerfest des Bezirks Schwaben am Marktplatz und in der Bachgasse statt. Hier werde das „Tischtuch der Gerechtigkeit“ ausgebreitet, erzählt Gastl. Dieses habe für das Höchstädter Stadtfest eine Länge von 16 Metern und zeige Projekte, die im Rahmen der Ausstellung des Kulturschlosses Höchstädt gemacht wurden. Die Berufsintegrationsklassen der Berufsschule Höchstädt, die Grund- und Mittelschule Höchstädt und Schulen aus Rumänien und der Ukraine sind vertreten, so Gastl. Außerdem veranstaltet die SSV-Höchstädt am Sonntagnachmittag eine Olympiade für Kinder, bei der es verschiedene Preise zu gewinnen gibt. Den Ausklang des Partywochenendes gestaltet die Coverband Twice auf der Hauptbühne am Marktplatz.

Die Höchstädter Vereine kümmern sich um das kulinarische Angebot

„Wir haben verschiedene Aussteller, eine Fotobox, Menschenkicker oder Bungee-Jumping“, informiert Gastl. Für jedes Alter sei etwas dabei. Auch das kulinarische Angebot sei vielfältig und wird von den verschiedenen Vereinen Höchstädts organisiert. Der Historische Verein bietet sonntags Kuchen an, die Schlossfinken kümmern sich um Steak, Würstle und Co. und der Fischerverein verkauft unter anderem Fischbaguette und Steckerlfisch.

Die Organisatoren hoffen auf gutes Wetter und Regenpausen

Für den Fall, dass es regnet, gibt es aktuell noch keinen richtigen Plan B, sagt Gastl. Man hoffe auf gutes Wetter, damit so viele Leute wie möglich das Fest wahrnehmen können.