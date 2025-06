Warum in Gundelfingen keine hohen Mehrfamilienhäuser gebaut werden

Die Stadt Gundelfingen ist für vieles bekannt, besonders hohe Gebäude gehören allerdings nicht dazu. „Wie beantragt fügt sich das nicht ins Gesamtbild ein“, sagt Bürgermeister Dieter Nägele während der Sitzung des Stadtrats am Donnerstagabend. Es geht um eine Bauvoranfrage für vier Mehrfamilienhäuser mit einer Tiefgarage. Das Problem für die Stadtverwaltung: Im Plan stehen große Gebäude mit drei Vollgeschossen und einem sogenannten Staffelgeschoss darauf, also ein oberstes Stockwerk, welches eine kleinere Grundfläche als die darunter liegenden besitzt. Auch aus Sicht des Landratsamts Dillingen würden sich die Mehrfamilienhäuser wie geplant nicht in die umliegende Bebauung an der Lauinger Straße zwischen Supermarkt und Tankstelle einfügen, teilt der Rathauschef mit. Sachbearbeiterin Nadine Koniarczyk erklärt im Vorfeld, dass der Bauherr in jenen vier Gebäuden 35 Wohnungen unterbringen möchte, in der Tiefgarage darunter 37 Stellplätze.

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundelfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis