Der Nebelbach in Oberglauheim wird umgestaltet

Die Bagger sind pünktlich angerückt, mit den ersten Maßnahmen ist direkt am Montag begonnen worden. Siegfried Mayerle ist auch vor Ort und schaut genau hin, was gemacht wird – und was nicht. Der Oberglauheimer Stadtteilreferent schildert am Abend in der Stadtratssitzung: „Das ist sicher eine gute Geschichte, dass etwas gemacht wird. Aber ich habe meine Zweifel, ob das so funktioniert.“ Seine Bedenken habe er den Verantwortlichen direkt an Ort und Stelle mitgeteilt und auch, so erzählt er im Gremium, das Thema Hochwasserschutz angesprochen. „Aber viel sagen die da nicht“, schildert Mayerle. Mit „die“ meint der Stadtrat Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, die an diesem Montag in Oberglauheim am Nebelbach eine Gewässerunterhaltungsmaßnahme gestartet haben. Eine, die nun am Montag bei der Sitzung durchaus für Gesprächsstoff sorgt.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stephan Karg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis