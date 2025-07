Starke Frauen sind in der Höchstädter Schlosskapelle zu sehen

Im Vorfeld der "Frauenwelt" wurde die Fotoausstellung #Frauenstärken in der Höchstädter Schlosskapelle eröffnet. In der Bildmitte sind die drei Organisatorinnen (von links) Sonja Gastl, Claudia Kohout und Roswitha Riedel zu sehen – eingerahmt von Frauen, die an der Fotoausstellung mitgewirkt haben.

Foto: Horst von Weitershausen