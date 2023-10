Diese Blindheimer entwerfen ganz besondere Betten

Plus Sabrina und Benjamin Seelos haben ein Startup gegründet. Das Ehepaar will mit seinen Unikaten Familien glücklich machen. Ihre Geschäftsidee ist dabei auf Zypern entstanden.

Es ist diese besondere Bindung, die Sabrina und Benjamin Seelos so lieben. Das Ehepaar aus Blindheim hat zwei Buben im Alter von sechs und fünf Jahren. Seit es die Kinder gibt, teilt sich die Familie ein Bett. Jede Nacht wird gemeinsam im XXL-Bett vorgelesen, gekuschelt, geschlafen - und geschnarcht, wie Mama Sabrina lachend erzählt. "Drei von vier schnarchen und ich bin es nicht", sagt sie und ergänzt: "Aber man gewöhnt sich daran, das gehört dazu."

Die Seelos haben nicht irgendein Bett, es ist ihr Bett. Selbst kreiert, selbst geschreinert und zusammengebaut. Es ist so groß, dass selbst, wenn alle darin liegen, noch genug Platz ist. "Wir lieben diese Zeit zu viert. Irgendwann wird es vorbei sei, die Jungs werden älter. Mal schauen, wie lange das noch geht. Aber bis dahin kann ich nur sagen, dass es einfach schön und für die Beziehung zu den Kindern so wertvoll ist", sagt Benjamin Seelos. Aus seinem privaten Glück hat der Blindheimer nun ein Geschäft gemacht. Begonnen hat alles im kleinen Stil, seit 1. September ist es ein Vollzeitjob: Sabrina und Benjamin Seelos haben das Unternehmen "Dein Familienbett" gegründet und verkaufen selbst entworfene Betten für alle Bedürfnisse, alles Unikate.