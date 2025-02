So soll die Ortsdurchfahrt von Kesselostheim sicherer werden

Ein großes Schild am westlichen Ortseingang von Kesselostheim bittet die Auto- und Lkw-Fahrer vom Gas zu gehen: „Straßenschäden! Freiwillig für uns bitte langsamer“ steht darauf. Der Kampf einer Kesselostheimerin für Tempo 30 in dem Bissinger Ortsteil hat vor zwei Jahren für Aufsehen gesorgt. Sie wollte die Geschwindigkeitsbegrenzung durchsetzen, damit die Kinder im Ort besser über die Straße kommen. Sie sprach deshalb sogar beim Landrat vor. Doch vergebens. Es blieb bei Tempo 50. Doch nun soll sich einiges an der Ortsdurchfahrt ändern.

