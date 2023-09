Betrunkener Autofahrer bedroht Polizisten

Die Polizei kontrolliert einen 40-jährigen Autofahrer in Staufen. Der Mann bedroht und beleidigt die Beamten.

Ein 40-jähriger Autofahrer wurde am Samstag gegen 23.10 Uhr im Klingenplatz im Syrgensteiner Ortsteil Staufen von Beamten der Dillinger Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei ihm ein Alkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, konfiszierten die Beamten seinen Autoschlüssel, ordneten eine Blutentnahme an und beförderten ihn für die erforderlichen Maßnahmen zur Dillinger Polizeiinspektion. Dort angelangt bedrohte und beleidigte der Mann die Beamten. Ferner kündigte er an, alles kaputtzuschlagen.

Der Autofahrer hatte keinen Führerschein

Nach Abschluss der Maßnahmen weigerte sich der 40-Jährige dann trotz Aufforderung, das Dienstgebäude zu verlassen. Gegen ihn leiteten die Polizisten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch ein. Weil er überdies keinen Führerschein hatte, handelte sich der 40-Jährige zudem eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Die 35-jährige Fahrzeughalterin muss ebenfalls mit einem Strafverfahren rechnen, da sie dem 40-Jährigen das Fahren ohne Fahrerlaubnis erlaubt hatte.