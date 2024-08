Das Schlössle in Staufen schließt

Nach etwas mehr als einem Jahr als Wirtin und Wirt des Gasthauses Schlössle im Syrgensteiner Ortsteil Staufen schließen Martina Heßler und Max Fröscher schon wieder die Türen. Bayerische Tradition hat die Speisekarte ausgemacht, die Küche wurde von einem jungen Team geleitet.

Bis Samstag, 10. August, können Gäste noch Pizza oder andere Gerichte einer kleineren Speisekarte bestellen, danach ist Schluss. Als Begründung geben die Betreiber an, sich beruflich wie privat anderen Aufgaben widmen zu wollen. War es das dann also mit dem Gasthaus samt Biergarten in Staufen? Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner gibt Entwarnung: Im September soll das Schlössle - unter anderer Führung - wieder eröffnet werden.