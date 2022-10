Diese Frau aus Staufen rettet Katzen das Leben

Plus Vanessa Mayer setzt sich Tag und Nacht für Katzen ein. Nicht immer ist das einfach. Von einer Stelle würde sie sich mehr Unterstützung wünschen.

Zwei Handflächen groß ist das Kätzchen, die Augenpartie so verklebt, dass nicht mal sicher ist, ob sie Augen hat. Ihr Fell riecht nach Kuhmist. "Dabei habe ich sie schon dreimal gewaschen", erzählt Vanessa Mayer, als sie Vroni, so heißt das Katzenbaby, hochhebt. Seit zwei Tagen ist das Tier bei der 33-Jährigen und hatte damit viel Glück.