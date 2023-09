Staufen

12:30 Uhr

Eintracht-Trainer Thomas Römer: "Werde den Verein immer unterstützen"

Plus Thomas Römer engagiert sich jahrzehntelang bei der Eintracht Staufen. Als Vorsitzender führt er den Verein aus der Krise. Und gelangt irgendwann selbst an seine Grenzen.

Es ist die Begeisterung für Fußball, die Thomas Römer im Alter von zehn Jahren zur Eintracht Staufen bringt. Was als Spaß am Sport beginnt, wird schon bald zu einer Verbindung zu dem Verein führen, die ihn bis heute begleitet – seit 50 Jahren ist er dort nun schon Mitglied. Dabei blickt Römer nicht nur auf seine aktive Zeit als Fußballspieler zurück. Besonders sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in dem Verein prägt ihn, wie er sagt. „Ich habe immer irgendetwas gemacht“, erinnert sich der heute 60-Jährige. So steht Römer bereits als Jugendlicher nicht nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Trainer einer Jugendmannschaft. Über viele Jahre bleibt er dem Verein in dieser Funktion treu und trainiert im Wechsel die Jugend- und Herrenmannschaften. Neben dieser Tätigkeit ist er zudem als Jugendleiter und Abteilungsleiter für Fußball aktiv. Nahezu durchgehend engagierte er sich seitdem für den Verein, lediglich familiäre Umstände führen zu kurzen Unterbrechungen. Eben ein echter Vereinsmeier - mit Herzblut.

Die Eintracht in der Krise: "Das waren ganz schwierige Zeiten"

Heute blickt er auf Siege und Niederlagen der Eintracht Staufen zurück, erinnert sich an gemeinsame Aufstiege, aber auch Abstiege. Letztere würden eben auch dazugehören, fügt er lachend hinzu. Besonders solche Erlebnisse brächten einen enormen Zusammenhalt im Verein hervor. Genau das und die immense Kameradschaft inspirieren und motivieren ihn seit seiner Jugend, sich für den Verein zu engagieren. „Es ist der Wahnsinn, wie man da zusammenhält“, erzählt Römer begeistert.

