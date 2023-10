Der vermeintliche Berufsausstand eines Staufeners bringt große Kartei-Spende

Reinhard Scheu wollte nach der Feier seines 40. Rechtsanwalts-Jubiläums in den Ruhestand treten. Aber es kam anders. Und jetzt spielt er auch noch in einer Rockband.

Im Sommer hat Reinhard Scheu eine große Party im Showroom des Porschezentrums im Herbrechtinger Stadtteil Bolheim geschmissen. Der 67-Jährige feierte dort mit etwa 120 Gästen sein 40. Berufsjubiläum als Rechtsanwalt. "Und eigentlich wollte ich bei dieser Feier auch meinen Ausstieg aus dem Beruf bekannt geben", sagt der Jurist, der in Bächingen aufgewachsen ist und mittlerweile in der "Wohninsel" in Staufen lebt. Weil sich der ins Auge gefasste "Berufsnachwuchs" in der Giengener Kanzlei Scheu/Dr. Scheu (Sonja – eine von zwei Töchtern des Juristen)/Brenndörfer aber anders orientiert habe, geht der Rechtsanwalt nun in die Verlängerung. Oder wie Reinhard Scheu in breitem Schwäbisch sagt: "Jetzt tu' i dean Reama wieder nauf." Will heißen: Der vereidigte Buchprüfer, der nach dem Ende seines Berufslebens nur noch Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften prüfen wollte, muss noch etwas warten, bis er die Vorzüge des Rentnerdaseins genießen kann.

Schon einmal bedachte Scheu die Kartei mit einer großherzigen Spende

Warum diese Geschichte? Reinhard Scheu hat ein Herz für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Als er vor sieben Jahren mit seinem inzwischen verstorbenen Freund und Staufener Jürgen Lemmer den 60. Geburtstag feierte, wurden die Gäste gebeten, auf Geschenke zu verzichten und für soziale Zwecke zu spenden. So kamen 7440 Euro zusammen, und 3720 Euro flossen dabei an die Kartei der Not. Bei der Feier seines Rechtsanwalts-Jubiläums wählte Reinhard Scheu jetzt die gleiche Vorgehensweise – keine Gäste-Geschenke, stattdessen eine Kartei-Spende. Und dieses Mal kamen 2715 Euro zusammen, die der Staufner nun erneut an unser Leserhilfswerk gespendet hat. "Mir gefällt es, dass hier Menschen vor Ort unterstützt werden, die unverschuldet in Not geraten sind", sagt der Rechtsanwalt zu seiner Motivation, die Kartei zu unterstützen.

Bereits zum zweiten Mal hat Reinhard Scheu aus Staufen hat das Leserhilfswerk unserer Zeitung mit einer großherzigen Spende unterstützt. Foto: Berthold Veh

Reinhard Scheu, Vater zweier Töchter, hat viele Leidenschaften. In jungen Jahren war der heute 67-Jährige unter anderem nebenberuflicher Tanzlehrer. Und ältere Leser und Leserinnen kennen den einstigen Bächinger noch als Bassisten bei den Rockets, die in der Region auch in der Krone in Bissingen, im Schlössle in Unterfinningen und in der Krone in Deisenhofen spielten. Von 1976 bis 1987 machte Scheu in der Band Musik. Als sich der Jurist jüngst einen Lebenstraum erfüllte und die Vereinigten Staaten von Nashville bis New Orleans bereiste, packte ihn wieder der Rock 'n' Roll. "Ich sah einen Bassisten spielen und dachte mir, das kann ich auch noch", erinnert sich Scheu.

Mit "Even More" tritt er in der Cabana-Bar in Lauingen auf

Mit der Folge, dass er jetzt wieder in einer Band spielt. Und zwar bei "Even More". Ihr Debüt in der Region gibt die Gruppe am Samstag, 11. November, um 20.30 Uhr in der Cabana-Bar in Lauingen. Seine Kollegen seien im Gegensatz zu ihm Profis. Gespielt werde Classicrock – von Deep Purple bis zu den Eagles. Reinhard Scheu fiebert dem Auftritt entgegen. "Ich bin nervös", sagt der Staufener. Das könnten sich seine Freunde und Bekannten gar nicht vorstellen.