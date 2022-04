Staufen

vor 52 Min.

Wie der Staufener Friedrich Neumann seine Firma in München aufgebaut hat

Plus Ursprünglich kommt er aus Staufen, lebt mittlerweile in München, aber kehrt nun zurück. Friedrich Neumann, Geschäftsführer von MünchenBau, hat in Staufen ein Wohnprojekt realisiert.

Von Susanne Klöpfer

Herr Neumann, Sie kommen aus Staufen, leben heute in München und haben vor 40 Jahren das Unternehmen MünchenBau gegründet. Wie kam es dazu?



Friedrich Neumann: Meine Mutter stammt aus Staufen, in Staufen bin ich geboren und aufgewachsen. Später habe ich zunächst, wie mein Vater, Elektromeister gelernt. Mit 23 Jahren bin ich für mein Studium der Betriebswirtschaft nach Frankfurt gegangen. Anschließend bin ich nach München gezogen und habe drei Jahre lang als Assistent des Geschäftsführers Finanzen bei einem Augsburger Papierunternehmen gearbeitet. Im Anschluss daran entschied ich mich, mein eigenes Unternehmen zu gründen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen