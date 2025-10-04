29-Jährige wirft in Lauingen mit Steinen auf 31-Jährige

Der Streit zweier benachbarter Familien ist am Freitag in Lauingen eskaliert. Der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall in der Hirschstraße. Bei einer Auseinandersetzung, die sich um einen Grill drehte, kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einer 29-Jährigen und einer 31-Jährigen. Dabei warf die 29-Jährige wuchtig mit mehreren Steinen nach der 31-Jährigen. Mindestens ein Stein traf die 31-Jährige am Kopf, wobei sie sich eine behandlungsbedürftige Platzwunde am Kopf zuzog.

Heiße Kohle verletzt Kleinkind im Gesicht

Obendrein trat die 29-Jährige mit ihrem Fuß gegen den Grill, wodurch heiße Kohle aufgewirbelt wurde, die ein einjähriges Kleinkind einer dritten Familie im Gesicht verletzte. Die 31-Jährige und das Mädchen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. (AZ)