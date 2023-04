Das Nahwärmenetz in Steinheim soll noch erheblich ausgebaut werden

Bisher werden 44 Haushalte von einem Landwirt versorgt, der diese Zahl steigern will. Die weiteren Themen der Steinheimer Bürgerversammlung.

"Ganz ohne lassen wir ihn nicht gehen", war aus dem Kreis der Besucherinnen und Besucher der Bürgerversammlung im Schützenheim von Steinheim zu vernehmen, als Oberbürgermeister Frank Kunz seinen Vortrag zur Entwicklung der Stadt Dillingen beendet hatte. Der Rathauschef forderte dazu auf, ihm Fragen zur Steinheimer Ortsentwicklung zu stellen.

Konrad Eggenmüller wollte daraufhin wissen, wie es mit dem geplanten Baugebiet rechts der Straße zwischen Steinheim und Dillingen weitergehe. Kunz sagte: "Momentan wird in diese Richtung nichts unternommen, denn die Nachfrage nach Bauplätzen ist sehr reduziert." Nicht nur von auswärtigen Investoren, sondern auch aus Steinheim habe es bisher noch keine Anfrage gegeben. Erst einmal müsse sich die Höhe der Inflation um mindestens fünf bis sechs Prozentpunkte senken, damit sich auch die Zinsen für Baugeld bei den Kreditinstituten konsolidierten.

Eggenmüllers Frage nach dem versprochenen Baum im Steinheimer Friedhof beantwortete der Rathauschef mit dem Hinweis: "Der wird im Herbst dieses Jahres gepflanzt." Wann denn die Hebeanlage in der Steinheimer Turnhalle endlich repariert werde, um sie wieder durchgehend nutzen zu können, wurde ebenfalls gefragt. Stadtbaumeister Günter Urban informierte, dass der Schaden am Hebewerk bereits behoben sei. Die Turnhalle könne jederzeit genutzt werden.

Die viel befahrene Kirchstraße in Steinheim ist häufig zugeparkt

Auf den Hinweis eines Versammlungsbesuchers, dass der Schulweg Kirchstraße viel befahren, häufig zugeparkt und somit gefährlich für die Schulkinder sei, antwortete Kunz, dass für die Schulwegsicherheit die Polizei zuständig sei. Er werde die Beamten jedoch zu diesem Thema informieren. Zum angesprochenen Problem der Nichteinhaltung der Geschwindigkeit von 30 km/h auf der Straße An der Egau, die ebenfalls als Schulweg stark frequentiert wird, meinte Dillingens Rathauschef, dass hier die Vernunft der Autofahrer gefragt sei. Häufig seien es leider Einheimische, die solche Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht einhielten.

Eingangs hatte Oberbürgermeister Kunz über die Einwohnerentwicklung informiert. Demnach zählte der Stadtteil Steinheim zum 31. März des laufenden Jahres 1637 Einwohner. 2022 verzeichnete der Stadtteil 15 Geburten und ebenso viele Sterbefälle. Es gab im vergangenen Jahr in Steinheim zwölf Eheschließungen. Anschließend erläuterte Kunz den Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2023 und stellte die wirtschaftliche Entwicklung der Großen Kreisstadt in den vergangenen zwei Jahren vor. In diesem Zusammenhang verwies der Oberbürgermeister auf die Sanierung der Jahnstraße in Steinheim und den Bau einer neuen Kindertagesstätte bei der Schule für den Stadtteil. Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte Kunz mit rund drei Millionen Euro, wovon im laufenden Etat 2,5 Millionen Euro angesetzt seien, und für den Haushalt im kommenden Jahr 500.000 Euro.

44 Haushalte in Steinheim werden bisher mit Nahwärme versorgt

Zum Thema Nahwärme erläuterte Kunz, dass der Betreiber und Erzeuger Hermann Kästle jun. bisher insgesamt 44 Haushalte in Steinheim, den örtlichen Kindergarten, Steinheims Grundschule und die dazugehörige Turnhalle versorge. Der dabei erzeugte Strom werde ins öffentliche Netz eingespeist. Landwirt Kästle beabsichtigt, wie Kunz informierte, die Nahwärmeversorgung für den Stadtteil Steinheim noch erheblich auszubauen.