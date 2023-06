Defekte Ampel in Steinheim: Vater sorgt sich um Kinder

Etwa drei Wochen lang war die Fußgängerampel in Steinheim außer Betrieb. Beinahe wären zwei Mädchen von einem Auto erfasst worden, warnt ein Familienvater.

Mit Sorge hat sich der Steinheimer Jann Ritter am Dienstagvormittag an unsere Redaktion gewandt. Der Grund: Die Fußgängerampel bei der Egau an der alten B16 war offensichtlich seit Längerem außer Betrieb. Ritter schreibt, dass die Anlage an der Kreisstraße DLG 42 bereits drei Wochen ausgefallen sei. In den zurückliegenden Pfingstferien sei dies noch hinnehmbar gewesen. Mit dem Schulbeginn am Montag "ist dieser Zustand nicht mehr akzeptabel", sagt der dreifache Familienvater.

Seine Kinder nutzten die Ampel, um zum Kindergarten, zur Grundschule oder zur Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu kommen. Insgesamt seien mehr als 150 Kinder - vom Kindergarten bis hin zur vierten Klasse - auf die Ampel angewiesen, um sicher über die viel befahrene ehemalige Bundesstraße zu gelangen. Am Dienstag in der Früh, so Ritter, seien beinahe zwei kleine Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst worden. Der Steinheimer hat sich deshalb an die Stadt Dillingen gewandt, die für den Betrieb der Ampel zuständig ist. Er werde "dieses leichtfertige Verhalten" nicht akzeptieren, sagte Ritter und forderte die Beseitigung des Mangels.

Die Fußgängerampel in Steinheim ist inzwischen repariert

Die Verärgerung des Steinheimers hat sich inzwischen in Wohlgefallen aufgelöst, denn die Fußgängerampel ist inzwischen repariert worden. "Das für den Betrieb und die Wartung der Fußgängerampel in Steinheim verantwortliche Unternehmen wurde in der vorletzten Maiwoche von der Stadt darüber informiert, dass die Anlage nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert", teilt Dillingens Pressesprecher Jan Koenen auf Anfrage mit. Am Dienstagnachmittag habe die verantwortliche Firma die Ampel repariert. Bis dahin sei das Unternehmen vonseiten der Stadt immer wieder dazu aufgefordert worden, die „Lichtsignalanlage“ möglichst rasch wieder in Betrieb zu setzen.

Wie Koenen informiert, hatte die Straßenverkehrsbehörde die Polizei um eine Einschätzung gebeten, ob bis zur Reparatur weitere Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Polizei habe mitgeteilt, dass in Steinheim eine sichere Querung an der zweiten Fußgängerampel weiter östlich möglich sei. Am Friedhof im Westen des Stadtteils sei zudem eine Querung mit Mittelinsel vorhanden.

Der Steinheimer Vater dankt allen Beteiligten

Jann Ritter, der auf einer beruflichen Reise in der Schweiz von der Entwicklung erfahren hat, ist sichtlich zufrieden. Kinder könnten nun in Steinheim wieder sicher die Kreisstraße passieren, Eltern könnten wieder sorgenfrei ihrer Arbeit nachgehen. Ob sich die Reparatur rein zufällig mit seiner Nachricht überschnitten habe, sei unerheblich. In einer Mitteilung dankt Ritter allen Beteiligten für die Lösung des Problems.

