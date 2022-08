Dieb schläft im Auto: Dillinger Polizei klärt den Fall auf

Ein Mann ist betrunken, schlafend und mit Diebesgut in einem Auto bei Steinheim gefunden worden. Das Ergebnis der Ermittlungen.

Er war betrunken und ist schlafend in einem Auto in Steinheim aufgefunden worden. Mit dabei hatte er unter anderem eine Kettensäge und ein Baustellenradio - alles Diebesgut, wie sich nun herausstellte. Wie berichtet, hat der Mann in der Nacht von Montag auf Dienstag randaliert, Anwohner in Steinheim sind auf ihn aufmerksam geworden.

Diebestour durch Dillingen und Umgebung

Umfassende Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem festgenommenen Mann um einen 36-Jährigen handelte, der vorübergehend im Bereich Dillingen eine Arbeiterwohnung bezogen hatte. Von dort war er in den Morgenstunden am Dienstag auf Diebestour gegangen und hatte unter anderem in einem Holzbaubetrieb in Steinheim mehrere Baugeräte aus einem Fahrzeug entwendet.

Ein Großteil des Diebesgutes konnte mittlerweile wieder zugeordnet werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg konnte der 36-Jährige nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus dem Gewahrsam entlassen werden, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

