Dillinger Polizei entdeckt Dieb schlafend im Auto

Der Mann hatte zuvor laut um sich geschrien und Baugeräte, die ihm nicht gehören, bei sich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise rund um Steinheim.

In den frühen Morgenstunden am Dienstag wurden Anwohner in der Sudetenstraße im Ortsteil Steinheim auf einen laut schreienden Mann aufmerksam, der mit einer Kettensäge der Marke Stihl und einem Baustellenradio der Marke Makita unterwegs war. Durch die hinzugerufene Streifenbesatzung konnte der Mann schließlich schlafend auf der Rückbank eines Pkws festgestellt werden.

Mann kommt vermutlich aus Osteuropa

Im Umfeld des Autos stand weiteres Baumaterial und eine Handkreissäge der Marke Mafell. Der Mann, der vermutlich aus Osteuropa kommt, schien unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zu stehen und konnte keine klaren Aussagen zur Herkunft der Baugeräte abgeben. Auch der Pkw, indem er schlief, konnte ihm nicht zugeordnet werden, sondern gehörte einem Anwohner, der vermutlich vergessen hatte, seinen Pkw ordnungsgemäß abzusperren.

Dillinger Polizei muss Identität des Mannes klären

Der Mann wurde daher vorläufig in Gewahrsam genommen, um seine Identität zu klären und weitere Gefahren abzuwehren. Auch die aufgefundenen Baugeräte wurden sichergestellt und zur Polizei Dillingen verbracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Baugeräte machen können, sich bei der Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch