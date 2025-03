Dorfgemeinschaft Steinheim beteiligt sich an Flursäuberung

Mitte März haben sich die Vereine der Steinheimer Dorfgemeinschaft zur AWV-Müllsammelaktion getroffen. Mit 65 Teilnehmern konnten auf Steinheimer Flur wieder mehrere Kubikmeter Unrat aufgesammelt und entsorgt werden. Unzählige Glasflaschen, Autoreifen und vielerlei Kleinmüll, die achtlos in der Natur weggeworfen wurden, waren auf den Fahrzeugen der fleißigen Helfer zu finden. Am Ende der Flursäuberung wurden alle Teilnehmer mit einer Brotzeit am Feuerwehrhaus belohnt. Die Organisatoren Jochen Hihler und Hermann Balletshofer bedankten sich bei dieser Gelegenheit bei allen Beteiligten und lobten die zahlreiche Teilnahme an dieser Umweltaktion.

