Eine Postzustellerin wird in Steinheim angefahren

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Samstag in Steinheim eine Postzustellerin mit dem Auto angefahren hat.

Eine Postzustellerin ging am frühen Samstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Steinheimer Pfalz-Neuburg-Straße ihrer Tätigkeit nach. Als sie wieder in ihr Zustellfahrzeug einsteigen wollte, fuhr ein Fahrzeugführer mit seinem schwarzen VW Tiguan zu dicht an der 29-Jährigen vorbei, wobei er sie am rechten Handgelenk touchierte.

Postzustellerin wird leicht verletzt

Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach einem anschließenden Streitgespräch zwischen beiden Beteiligten fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug davon, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Es wird nun polizeilich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)