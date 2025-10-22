Fischereiverein Steinheim feiert 50j-jähriges Bestehen

Der Fischereiverein Steinheim feierte sein 50-jähriges Gründungsjubiläum im Steinheimer Schützenheim. Nach einer Messe für die 47 verstorbenen Vereinsmitglieder in der Steinheimer Kirche eröffnete der erste Vorsitzende Franz Korschinsky im voll besetzten Schützenheim die Jubiläumsfeier, anschließend richteten Oberbürgermeister Frank Kunz und der stellvertretende Landrat Joachim Hien ein paar Grußworte an die Jubiläumsgäste.

Nach einem gemeinsamen Abendessen stellte der erste Vorsitzende die neue Vereinschronik der letzten 50 Jahre vor. Im Anschluss wurde Ulrich Mayr aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes für die Ziele und Belange des Fischereivereins zum Ehrenmitglied ernannt. Für ihre 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Patrick Biber, Wolfgang Biber, Thomas Mayer und für ihre 40-jährige Mitgliedschaft Ferdinand Knaus, Rosi Lachenmayr und Franz Korschinsky mit einer Urkunde und einer Ehrennadel geehrt.

Zum Abschluss dieser Feier wurde eine sehr interessante Fotopräsentation gezeigt, in der die wichtigsten Ereignisse des Fischereivereins der letzten 50 Jahre dargestellt wurden.

