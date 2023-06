Kleintransporter-Fahrer übersieht in Steinheim Leichtkraftrad-Fahrerin

Ein Kleintransporter und das Leichtkraftrad einer 16-Jährigen sind am Freitag in Steinheim zusammengestoßen.

An der Einmündung Pfalz-Neuburg-Straße / Deisenhofer Straße in Steinheim hat sich am Freitag um 7.25 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignet. Der 59-jährige Fahrer eines Kleintransporters bog von der Deisenhofer Straße nach links in die Pfalz-Neuburg-Straße ab und übersah hierbei laut Polizei das vorfahrtsberechtigte Leichtkraftrad einer 16-Jährigen, die auf der Pfalz-Neuburg-Straße in Richtung Dillingen unterwegs war.

Unfall geht ohne Verletzungen ab

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Die Jugendliche blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (AZ)