Mehr als 6000 Besucher kommen zur Steinheimer Gewerbeschau

Nach der dreijährigen Corona-Pause fand am Sonntag zum achten Mal die Ausstellung "Steinheimer Osten" statt. So fällt die Bilanz aus.

Zum achten Mal hat am Sonntag die Gewerbeschau "Steinheimer Osten" Besucher in Scharen angelockt. Veranstaltet wurde die Schau von den Firmen Ayrle, Mayerle, Graf und Würth. Noch bei der Ziehung der Gewinner des Gewinnspiels am Sonntagabend haben die Unternehmen zufrieden Bilanz gezogen.

"Das Wetter hat zu 95 Prozent mitgespielt", sagt Geschäftsführer Hans-Philipp Ayrle vom gleichnamigen Motorgeräte- und Landtechnik-Unternehmen. "Wir sind wirklich sehr zufrieden, es sind mehr als 6000 Besucher und Besucherinnen zu unserer Ausstellung gekommen", so Ayrle. Die Resonanz der Gäste sei sehr positiv gewesen.

Auch für Seniorchef Franz Graf von Holzbau Graf ist klar, dass es in zwei Jahren wieder eine Messe im Dillinger Stadtteil geben soll. Dies wäre dann die neunte Auflage der Ausstellung "Steinheimer Osten". Am Sonntagabend spielten Klara Graf und Alessia Wolf Glücksfee und zogen die Gewinner des Gewinnspiels. Der Hauptpreis, zwei Karten für ein Spiel des FC Augsburg, ging an den Wertinger Andreas Huber. (bv)