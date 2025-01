Neue Landwirtschaftsmeister in Steinheim geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung des Verbandes Landwirtschaftlicher Meister und Ausbilder (VLM) Lauingen-Wertingen stand das hochaktuelle Thema der Reduzierung chemischer Pflanzenschutzmittel im Fokus und zog zahlreiche Landwirte an. Höhepunkt der Veranstaltung war der Fachvortrag von Dr. Bernhard Bauer von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Der renommierte Experte präsentierte Möglichkeiten zur Reduzierung chemischer Pflanzenschutzmittel, die in seinen praxisorientierten Versuchen ermittelt wurden. Je nach Kultur und Einsatzbereich können Einsparungen von bis zu 90 Prozent bei bestimmten Unkräutern und etwa 25 Prozent im Bereich der Wachstumsregulierung erzielt werden. „Mit moderner Technik, gezieltem Einsatz und alternativen Methoden können wir nicht nur die Umwelt schonen, sondern auch wirtschaftlich profitieren“, betonte Dr. Bauer. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt war die Ehrung von fünf frisch gebackenen Landwirtschaftsmeistern aus dem Landkreis Dillingen. Der Erste Vorsitzende Dietmar Reile und seine Stellvertreterin Barbara Rosenwirth überreichten den zukünftigen Betriebsleitern feierlich die Hoftafel „Landwirtschaftlicher Meisterbetrieb“. Geschäftsführer Michael Holand lobte die Absolventen für ihre dreijährige intensive Weiterbildung: „Jetzt sind Sie gut gerüstet, die Verantwortung in Ihren Betrieben zu übernehmen und neue Ideen zu entwickeln.“ Mit ihrer Aufnahme in den VLM haben die neuen Meister Zugang zu aktuellen Informationen und können sich künftig über die neuesten Entwicklungen austauschen. Zu den geehrten Meistern gehören Bernhard Wiedemann, Holzheim, Leonhard Wengert, Bocksberg, Kai Schrell, Blindheim, Florian Paulus, Kömertshof und Tobias Wörner, Zöschingen. Tobias Wörner glänzte mit herausragenden Leistungen und erhielt als besondere Anerkennung einen Meisterpreis. Auch Katharina Röger, die als staatlich geprüfte Technikerin in den elterlichen Betrieb in Donaualtheim einsteigt, wurde vorgestellt und erhielt ein Präsent.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.