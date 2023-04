Steinheim

12:00 Uhr

Rasante Spielszenen im Theater: Eine "Mordsgaudi" in Steinheim

Plus Die Theatergruppe überzeugt mit ihrem neuen Stück. Das ist spannend und witzig zugleich. Es gibt noch Aufführungstermine.

Von Horst von Weitershausen

Regisseur Andreas Dessecker hatte sein Ensemble auf die Premiere am Ostermontag vor ausverkauftem Haus gut vorbereitet. Sein Team wusste an diesem Theaterabend im Schützenheim von Steinheim durchweg das Publikum mit rasanten Spielszenen zu überzeugen. Immerhin drehte sich bei diesem Dreiakter von Ralph Wallner alles um den Mord an einem Mann in roten Gummistiefeln, seltsame Diebstähle aus dem Vorratsraum des Steinheimer Vereinsheims im Keller sowie mögliche Steuerhinterziehungen.

In Steinheim gibt Mucki den Ton an

Dabei entwickelt sich auf der Bühne eine "Mordsgaudi" mit viel Humor und deftigen Dialogen. Gut besetzt in ihrer großartigen Bühnenpräsenz Michaela Kaltenegger in ihrer Rolle als Pfarrköchin Mucki und Monika Dessecker als Mesnerin Mausi. Sie entwickeln das Rätsel um den Mucks-Mäuserl-Mord im Steinheimer Vereinsheim zu einer Mörderjagd nach Miss Marple Art, wobei Pfarrköchin Mucki hierbei den Ton angibt. Neben diesen beiden vermeintlichen Altjungfern aus dem Pfarrhaus treffen sich auch Schankknecht Harri, genannt Fassl und die neu Bedienung Heidi im Keller, um den in letzter Zeit immer häufiger entdeckten Diebstählen aus dem Vorratsraum nachzugehen.

