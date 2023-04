Tausende kommen zur Gewerbeschau im Steinheimer Osten

Plus Vom Holz- bis zum Ziegelhaus, von Schrauben bis zum Schlepper – Firmen im Dillinger Stadtteil zeigen, was sie draufhaben.

Der Andrang im Osten Steinheims ist gewaltig. Vielleicht liegt es auch an der dreijährigen Corona-Pause, denn die achte Gewerbeschau "Steinheimer Osten" zieht am Sonntag Besucher und Besucherinnen in Scharen an. Hans Ayrle, Seniorchef des gleichnamigen Motorgeräte- und Landtechnik-Unternehmens, sagt bereits kurz vor 15 Uhr: "Wir werden die angepeilten 7000 Besucher schaffen." Im Dillinger Stadtteil scheint der Zustrom jedenfalls nicht abzunehmen. Es kommen Interessierte aus dem ganzen Landkreis Dillingen.

Petra und Martin Heckel sind aus Dattenhausen nach Steinheim gefahren. "Heute muss noch ein Rasenmäher her", sagt die Egautalerin. Und da will sich Martin Heckel informieren, was so auf dem Markt ist. "Und natürlich möchte ich auch Bekannte treffen", verrät der Dattenhauser, der auch den Schwenninger Bürgermeister Johannes Ebermayer und den CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll getroffen hat. Ein Magnet bei jungen Landwirten sind die PS-starken Traktoren auf dem Hof. Thomas Hitzler aus Aislingen ist mit seinem Freund Florian Wiedemann aus Heudorf vor Ort. "Wir schauen Schlepper an", sagt Hitzler. Vielleicht werde sein Kumpel demnächst eine neue Maschine kaufen.

Den Firmen geht es darum, mit den Kunden im Gespräch zu bleiben

Unterdessen heizt die Trommlergruppe Pimento den Gästen mit heißen Rhythmen ein. Das Wetter spielt ebenfalls mit, denn die Windböen haben nachgelassen, es bleibt weitgehend trocken und gelegentlich scheint sogar die Sonne. Alle Hände voll zu tun haben auch Christian Graf, der Chef von Hozbau Graf, und sein Vater Franz Graf. "Bereits um 9.30 Uhr sind die ersten Kunden gezielt zu uns gekommen, um Termine zu vereinbaren", berichtet der Juniorchef. Bei der Messe gehe es darum, mit den Kunden und Kundinnen im Gespräch zu bleiben. Seniorchef Franz Graf sagt: "Der Holzbau ist immer mehr im Kommen." Gerade bei Umbauten. Die Leute wollten schnell in die eigenen vier Wände, und da habe der Holzrahmenbau Vorteile.

22 Bilder Die Ausstellung "Steinheimer Osten" erlebt einen Besucheransturm Foto: Berthold Veh

Auch beim Bauunternehmen Mayerle ist eine Menge los. "Nach drei Jahren Corona-Pause macht es richtig Spaß, diese Gewerbeschau wieder auszurichten", sagt Helmut Mayerle, der mit seinem Cousin Michael Mayerle die Geschäfte führt. Die Auftragslage sei zuletzt auf einem sehr hohen Niveau gewesen, jetzt gehe die Kurve ein wenig nach unten, erläutert Geschäftsführer Helmut Mayerle. "Wir haben wieder Zeit für Aufträge", betont der Firmenchef, dessen Unternehmen breit aufgestellt sei – vom Bau eines Einfamilienhauses bis zum Mehrfamilienhaus, von der Sanierung bis zum Ausbau. Die Messe "Steinheimer Osten" helfe, mit Stammkunden im Gespräch zu bleiben und neue Bauwillige zu gewinnen. Besonders gefragt bei Buben und Mädchen beim Besuch des Baugeschäfts: das Manövrieren mit einer Baggerschaufel.

Auch die Steinheimer Feuerwehr ist rundum zufrieden

Zu den vier Organisatoren der Ausstellung zählt auch "Schrauben Würth". Der frühere Landwirtschaftsamtsleiter Ludwig Brunnhuber schaut sich ebenfalls im Steinheimer Osten um. "Mein Sohn renoviert, da interessieren wir uns für den Innenausbau", sagt der Aislinger. Er finde es klasse, dass vier Firmen im Dillinger Stadtteil Steinheim diese Ausstellung ausrichten. Rundum zufriedene Gesichter gibt es auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Steinheim, die in der Halle von Holzbau Graf für eine Bewirtung zu erschwinglichen Preisen sorgt. "Es läuft, wir haben sehr viele Essen verkauft", sagt Roland Frank vom Helferteam. Die Feuerwehr sei mit dem Verlauf der Messe sehr zufrieden.

Lesen Sie dazu auch