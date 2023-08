Unbekannte brechen in Steinheimer Bäckerei ein

Vermutlich zwischen 1 und 3 Uhr am Feiertag sind Unbekannte in eine Steinheimer Bäckerei eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

An Mariä Himmelfahrt, vermutlich zwischen 1 und 3 Uhr wurde in das Büro einer Bäckerei in der Kirchstraße in Steinheim eingebrochen. Hierbei wurde ein Fenster aufgehebelt und das Büro durchsucht. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag wurde zudem ein Möbeltresor entwendet, indem sich Fahrzeugunterlagen befanden. Am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)