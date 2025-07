Unbekannter schlägt in Steinheim Autoscheibe ein

Ein 34-Jähriger hatte sein Auto am Samstagabend von 20 Uhr bis kurz nach Mitternacht in der Kirchstraße in Steinheim geparkt. In dem genannten Zeitraum schlug nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Täter die Beifahrerscheibe des weißen Seat ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

