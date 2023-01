Von Zauberwald bis Orient: So bunt war der Hofball in Steinheim

Plus Die Faschingsfreunde begeistern nach zwei Jahren Pause wieder beim Hofball im Zehentstadel.

Präsident Martin Stadtrecher brachte es auf den Punkt: "Ich habe euch so gewünscht, dass ihr wieder einmal das Gefühl haben dürft, auf der großen Bühne zu stehen." Nach zwei Jahren Pause begeisterten die Steinheimer Faschingsfreunde wieder beim Hofball. Die Gäste im Zehentstadel tobten vor Freude, vor allem beim Einzug von Prinzessin Katharina I. und Prinz Jonas I.