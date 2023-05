Wer hat in Steinheim einen Kaugummi-Automat aufgebrochen?

Kaugummi hat ein Unbekannter aus einem Automaten in Steinheim gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Donnerstag auf Freitag einen Kaugummiautomat in Steinehim aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Der Automat war auf einer frei zugänglichen Fläche bei einem Restaurant in der Jahnstraße aufgestellt.

Der Sach- und Beuteschaden liegt bei 220 Euro

Bei der Tat entstand ein geschätzter Sach- beziehungsweise Beuteschaden von etwa 220 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 entgegen. (AZ)