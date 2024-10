Sie haben den Durchblick im Steuerdschungel

Eigentlich kann man fragen, wenn man will. Egal, aus welcher Branche. Der Fachkräftemangel ist kein plötzliches Phänomen. Er ist seit vielen Jahren ein Dauerzustand, besser gesagt Dauerproblem. Auch im Landkreis Dillingen. Ob im Handwerk, in der Industrie oder im sozialen Bereich: Viele Firmen in der Region haben etwa immer noch freie Ausbildungsplätze. Das geht auch aus dem letzten Monatsbericht der Agentur für Arbeit in Donauwörth hervor. Aber es gibt sie noch, die Unternehmen, die stetig wachsen und keine Probleme mit zu wenig Fachkräften haben – auch im Kreis Dillingen. Ausnahmen?

Fragt man Markus Hoffmann, lautet die Antwort: „Wir versuchen, die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen, um so das beste Team zu haben.“ Und das scheint dem Lauinger Steuerberater zu gelingen. Alle Stellen in seiner Kanzlei sind voll besetzt, ein Auszubildender hat im Juli angefangen, allein im vergangenen halben Jahr konnte er fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Homeoffice, Gleitzeit und die Möglichkeit der Workation am Gardasee gibt es. „Eine Mitarbeiterin arbeitet sogar zeitweise von Schweden aus für uns“, sagt Hoffmann und fügt hinzu: „Alles ist möglich und muss es heutzutage auch sein.“

Das Lauinger Büro ist eine digitale Kanzlei

Für seine Einstellung und Umsetzung im Arbeitsalltag hat der Lauinger vor wenigen Wochen zwei renommierte Auszeichnungen bekommen. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung hat der Kanzlei „Hoffmann & Partner“ die Preise für „Arbeitergeber der Zukunft 2024“ und für Hoffmann persönlich „Unternehmer der Zukunft 2024“ verliehen. „Wir sind darauf definitiv stolz, es zeigt auch, dass es sich eben lohnt, was wir bei uns umsetzen“, so Hoffmann weiter. Denn zwei große Herzensangelegenheiten sind dem 50-Jährigen neben dem gut funktionierenden Team auch die Themen Nachhaltigkeit und Innovation. Seit vielen Jahren hat er den Titel „Digitale Kanzlei“, das Team arbeitet so papierarm wie nur möglich. Umweltschutz sei einer der Kernwerte der Kanzlei, betont er.

Manuel Beck (links) und Markus Hoffmann sind für ihre Arbeit als Steuerberater ausgezeichnet worden.

Wenn Markus Hoffmann, der im Kreistag und im Lauinger Stadtrat für die CSU agiert, von seinem Team redet, dann meint er allen voran seinen Partner Manuel Beck. Seit 2018 sind Beck und Hoffmann offiziell Partner und betreiben gemeinsam als Steuerberater die Kanzlei in Lauingen. „Wir sind schon lange befreundet, umso schöner ist es, dass wir nun auch gemeinsam arbeiten. Davon profitieren auch unsere Mandanten“, so Beck. Zwar habe jeder seine Tätigkeitsschwerpunkte und Verantwortlichkeiten, aber: „Wir tauschen uns immer aus. Das hilft allen Seiten.“

Der Dillinger Manuel Beck ist seit 2018 Partner

Markus Hoffmann ist immer schon Lauinger, nach seinem Abitur am Albertus-Gymnasium hat er direkt seine Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei Anton Gistel gestartet. „Da musste ich vom Pausenhof nur rüberlaufen“, erzählt er lachend. Hoffmann macht den Fachwirt und den Berater in dieser Zeit. Bei Toni, wie er seinen ersten Chef nennt, habe er viel gelernt, es habe immer Spaß gemacht. So sehr, dass die beiden eine Bürogemeinschaft gründeten. Nach dem Renteneintritt von Gistel hat Hoffmann 2011 das Büro übernommen. Es folgte der Umzug in den Oberanger, das Team bestand aus sieben Personen. Die Mandanten wurden immer mehr, Räumlichkeiten und das Personal reichten bald nicht mehr aus.

Mittlerweile ist die Kanzlei im gelben Haus direkt in der Herzog-Georg-Straße untergebracht – der ehemaligen Hirschbrauerei. Rund 20 Personen arbeiten für die beiden Steuerberater auf zwei Geschossen, sie betreuen Mandanten mit bis circa 50 Millionen Euro Umsatz. Unternehmer aus dem Landkreis Dillingen und weit darüber hinaus regeln ihre Steuersachen bei Hoffmann und Beck. „Vom Handwerksbetrieb bis zur Aktiengesellschaft – bei uns ist alles vertreten, das macht den Beruf auch so spannend und abwechslungsreich“, sagt der 37-jährige Manuel Beck, der lachend verrät, „dass ich eigentlich kein Steuerberater werden wollte.“ Ursprünglich wollte er Industriekaufmann lernen. Irgendwie sei er dann aber in die Steuerbranche reingerutscht und habe es nie bereut. Der Dillinger hat ebenfalls den Fachwirt und den Berater gemacht, 2017 hat er bei Hoffmann in Lauingen im ersten Schritt als Angestellter angefangen, ein Jahr später haben sie die Partnerschaft vollzogen. Gemeinsam betreuen sie rund tausend Mandanten, Unternehmer und Privatpersonen.

Verleihung fand in Berlin statt

„Aus Steuersicht stellt man immer das komplette Leben einer Person dar und bringt es dann auf Papier. Man darf die Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten, mitgestalten und beraten. Es sind längst nicht nur Zahlen, die uns beschäftigen. Genau das macht so Spaß“, betont Beck. Und Hoffmann ergänzt: „Deshalb freuen wir uns auch über die Preise, das bestätigt unsere Arbeit.“ Übrigens: Wer sie für die Auszeichnungen vorgeschlagen hat, wissen die beiden Steuerberater gar nicht. Sie wurden von der Nominierung überrascht, vor wenigen Wochen fand die Verleihung in Berlin fest. Und jetzt stehen die beiden gläsernen Trophäen im Lauinger Büro.