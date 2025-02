Stimmzettel für die Bundestagswahl sind im Kreis Dillingen eingetroffen

Seit Mittwochmittag ist es so weit: Überall in Deutschland wurden die dringend erwarteten Stimmzettel für die Bundestagswahl ausgeliefert – auch in unserer Region.

Im Dillinger Rathaus konnten so bereits am Mittwochnachmittag die ersten Bürgerinnen und Bürger ihre Briefwahlunterlagen erhalten sowie auf Wunsch auch direkt vor Ort ausfüllen und abgeben.

Wer Briefwahlunterlagen angefordert hat, erhält sie per Post zugesandt

In den kommenden Tagen erhalten alle, die in den zurückliegenden Wochen ihre Briefwahlunterlagen angefordert hatten, diese per Post zugesandt. Großes Augenmerk liegt dabei auf der Versendung von Unterlagen an die Wählerinnen und Wähler im Ausland, bei denen von längeren Zustellungszeiten ausgegangen werden kann. (AZ)