Lauingen/Wittislingen

12:55 Uhr

Straße von Lauingen nach Wittislingen wird umgebaut

An der Zwergbachbrücke, Blick Richtung Frauenriedhausen. Die Straße dient auch als Autobahnzubringer und wird in den kommenden Jahren umfassend umgebaut.

Plus Die Straße zwischen Lauingen, Frauenriedhausen und Wittislingen soll umfassend saniert werden. Auch ein Radweg kommt – als Lückenschluss der ganz großen Art.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Die Straße von Lauingen über Frauenriedhausen in Richtung Wittislingen wird umfassend umgebaut. Auch ein Geh- und Radweg, den sich dort viele schon lange wünschen, soll entstehen und sogar bis ins Bachtal reichen. Eine entsprechende Vorplanung hat der Ausschuss für Kreisentwicklung diese Woche genehmigt. Schon jetzt ist klar: Das wird teuer.

Das Projekt ist schon seit Längerem in Arbeit. Nun allerdings werden die Pläne konkreter – und teurer. Hintergrund ist, dass die Kreisstraße DLG 28 von Lauingen nach Frauenriedhausen durch ein Wasserschutzgebiet verläuft. Dieses wird einerseits vergrößert, andererseits reichten die bereits umgesetzten Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers nicht mehr aus. Auf einer Länge von etwas über einem Kilometer entlang der Straße werden Rinnen und Straßenabläufe installiert, Schutzplanken errichtet und sogar ein Pumpwerk gebaut, das das Wasser von der Straße in ein Sickerbecken außerhalb des Wasserschutzgebiets transportiert. In diesem Becken kann das mit Reifenabrieb und anderen Schadstoffen verunreinigte Wasser versickern. Auch das Becken muss noch errichtet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen