Streit eskaliert: Versuchtes Tötungsdelikt in Lauingen

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in Lauingen eskaliert. Die Polizei spricht in dem Zusammenhang von einem versuchten Tötungsdelikt. Eine Person befindet sich in Haft.

Gegen 20.45 Uhr kam es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 28-Jährigen und seinem zwei Jahre jüngeren Kontrahenten. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 28-Jährige den anderen Mann dann körperlich angegriffen, auf ihn eingetreten und dabei schwer verletzt haben. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Versuchtes Tötungsdelikt in Lauingen: Mann soll Kopf gegen Treppenstufen geschlagen haben

Eine Person aus dem Umfeld der Spielhalle berichtet gegenüber unserer Redaktion, der Streit sei im Treppenhaus eskaliert. Der Angreifer habe den Kopf seines Opfers gegen Treppenstufen geschlagen und dann auf ihn eingetreten. Er habe ihn „richtig zugerichtet“. Ursprünglich seien die beiden gemeinsam unterwegs gewesen. Nach der Attacke sei der Angreifer einfach weggegangen, kurze Zeit später rückte dann die Polizei mit Streifenwagen und einem Mannschaftswagen an.

Die Einsatzkräfte nahmen den vermutlichen Angreifer im nahen Umfeld der Spielhalle fest, teilt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Dabei soll er sich „äußerst aggressiv und unkooperativ“ gegenüber den Beamten verhalten und sich gegen die Maßnahmen gewehrt haben. Verletzt wurde hierbei wohl niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt, teilt die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei Dillingen habe umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.