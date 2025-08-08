Streit in Ellerbach eskaliert: 44-Jähriger droht Mann mit Küchenmesser

In einer Arbeiterunterkunft im Holzheimer Ortsteil Ellerbach ist am Donnerstag ein Streit zwischen zwei alkoholisierten Männern eskaliert. Gegen 12.30 Uhr hatten sich ein 44-Jähriger und ein 50-Jähriger verbal gestritten. Wie die Polizeiinspektion Dillingen mitteilt, spitzte sich die Auseinandersetzung allerdings weiter zu.

Die beiden Männer blieben unverletzt

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand griff der 44-Jährige zu einem Küchenmesser und bedrohte den 50-Jährigen, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die eintreffenden Beamten der Dillinger Polizei konnten die Situation laut Pressemitteilung schnell beruhigen. Die beiden Männer blieben unverletzt. Der 44-Jährige hatte das Messer vor dem Eintreffen der Polizei bereits weggelegt. Es kam zu keiner körperlichen Auseinandersetzung, nur zur Drohung und verbalen Streitigkeiten.

Der eine hat 1,0 Promille, der andere 2,4 Promille

Aufgrund des Vorfalls muss der 44-Jährige nun eine neue Unterkunft beziehen. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,0 Promille festgestellt. Bei seinem Kontrahenten waren es nach Angaben der Polizei 2,4 Promille. Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. Die näheren Umstände der Tat müssen noch im Rahmen er fortdauernden Ermittlungen geklärt werden. (AZ)