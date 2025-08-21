Icon Menü
Streit in Lauingen endet mit Faustschlag

Lauingen

Streit in Lauingen endet mit Faustschlag

Ein Streit zwischen einem 27-Jährigen und einem 67-Jähriger eskaliert: Der 27-Jährige schlägt dem Älteren mit der Faust ins Gesicht – dann flieht er.
    •
    •
    •
    Der 67-Jährige wird bei dem Faustschlag leicht verletzt.
    Der 67-Jährige wird bei dem Faustschlag leicht verletzt. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein 27-Jähriger hat im Hof eines Lauinger Mehrfamilienhauses einen 67-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer am frühen Mittwochabend in ein Streitigkeit – zunächst nur verbal. Schließlich versetzte der 27-Jährige dem 67-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht. Der 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er nach Angaben der Polizei jedoch ab.

    Nach Faustschlag in Lauingen: 27-Jähriger flieht

    Der 27-Jährige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit – konnte aber im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

