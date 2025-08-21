Streit in Lauingen endet mit Faustschlag

Ein 27-Jähriger hat im Hof eines Lauinger Mehrfamilienhauses einen 67-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer am frühen Mittwochabend in ein Streitigkeit – zunächst nur verbal. Schließlich versetzte der 27-Jährige dem 67-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht. Der 67-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte er nach Angaben der Polizei jedoch ab.
Nach Faustschlag in Lauingen: 27-Jähriger flieht
Der 27-Jährige flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit – konnte aber im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)
