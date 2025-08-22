Icon Menü
Streit um falsch geparktes Auto in Lauingen eskaliert: Körperverletzung und Sachschaden

Lauingen

Streit über falsch geparktes Auto in Lauingen eskaliert

Ein Unbekannter beschädigt das parkende Auto mit seinem Fahrrad. Daraufhin kommt es zum Streit mit dem 19-jährigen Sohn des Autobesitzers.
    Ein Unbekannter hat dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Sachbeschädigung und einer Körperverletzung ist es am Donnerstagabend in Lauingen gekommen. Bei dem Vorfall in der Herzog-Georg-Straße wurde ein 19-Jähriger leicht verletzt. So heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

    Rangelei in Lauingen: Verletzungen im Gesicht und am Knie

    Gegen 21.40 Uhr brachte ein bislang unbekannter Täter seinen Ärger über ein falsch geparktes Auto zum Ausdruck, indem er dieses im Bereich des Hecks mit seinem mitgeführten Fahrrad beschädigte. Als es daraufhin zum Streit mit dem 19-jährigen Sohn des Fahrzeughalters kam, schlug der Unbekannte den jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Zudem erlitt der Geschädigte bei der Rangelei Verletzungen am Knie. Der unbekannte Täter entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort.

    Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können, werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Nummer 09071/560 zu melden. (AZ)

