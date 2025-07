Streit unter Kindern in Lauingen: Zwölfjährige verletzt Elfjährigen

In der Brüderstraße in Lauingen ist es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kindern im Alter von zwölf und elf Jahren gekommen. Gegen 20 Uhr gerieten eine Zwölfjährige und ein Elfjähriger an der Lauinger Stadthalle zunächst verbal aneinander. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll das Mädchen nach Angaben der Polizei dem Kontrahenten ihren Rucksack auf den Kopf geschlagen haben.

Der Elfjährige erleidet eine Platzwunde am Hinterkopf

Dabei wurde der Elfjährige laut Polizeibericht leicht verletzt, er erlitt eine kleine Platzwunde am Hinterkopf. Ein Passant wurde auf den Jungen aufmerksam und brachte ihn zur Freiwilligen Feuerwehr Lauingen, wo seine Verletzung erstversorgt wurde. Anschließend kam der Elfjährige zur Behandlung in die Kinderklinik nach Heidenheim.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Die Zwölfjährige, die der Tat verdächtigt wird, ist noch strafunmündig. Das Mädchen erwartet deshalb keine strafrechtlichen Konsequenzen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, um die genauen Umstände aufzuklären. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)