Streit zwischen zwei Frauen in Lauingen eskaliert

Ein Streit zwischen zwei 50-jährigen Frauen in Lauingen ist am Montag eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden – Dann ging eine der Frauen die andere körperlich an. Dabei wurde diese leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war laut Polizei aber nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)

