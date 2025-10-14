Icon Menü
Streit zwischen zwei Frauen in Lauingen eskaliert

Lauingen

Streit zwischen zwei Frauen in Lauingen eskaliert

Es beginnt als eine verbale Auseinandersetzung, dann geht eine der beiden 50-Jährigen die andere körperlich an – und verletzt sie dabei.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.
    Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Foto: Sina Schuldt/dpa (Symbolbild)

    Ein Streit zwischen zwei 50-jährigen Frauen in Lauingen ist am Montag eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden – Dann ging eine der Frauen die andere körperlich an. Dabei wurde diese leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war laut Polizei aber nicht erforderlich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)

