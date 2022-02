So fällt die erste Sturmbilanz für den Landkreis Dillingen aus

Die Feuerwehr Dillingen musste am Donnerstag unter anderem eine Werbetafel in der Kapuzinerstraße sichern. Es bleibt weiter stürmisch im Kreis Dillingen.

Das erste Sturmtief Ylenia hat auch im Landkreis Dillingen seine Spuren hinterlassen - wenn auch glimpflicht, wie Polizei und Feuerwehr bestätigen. Gegen 10.40 Uhr kippte am Donnerstag an der Kreisstraße DLG 9 zwischen Mödingen und Ziertheim ein Baum auf die Fahrbahn. Er musste von der Feuerwehr zerteilt und entfernt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte über den dort gelegenen Wanderparkplatz ausweichen.

In Dillingen kippte gegen 11.20 Uhr eine Bautafel an der Baustelle des Gymnasiumsauf zwei geparkte Pkws, die in der Lothar-Schätzl-Straße standen. Hierbei entstand ein Sachschaden von 4400 Euro. Gegen 11.40 Uhr geriet der Fahrer eines Sattelzugs auf der B 16 zwischen Lauingen und Gundelfingen in Nöten, nachdem sich am Aufbau die Planen gelöst hatten und dadurch kurzfristig der Verkehr blockiert wurde. Der Fahrer konnte jedoch die Planen selbstständig abmontieren und einen sicheren Parkplatz ansteuern.

Werbetafel drohte auf Gehweg in Dillingen zu stürzen

Durch die teils starken Windböen wurde außerdem am Stadtberg in Dillingen gegen12.15 Uhr ein Baum umgeweht, der zum Teil in die Fahrbahn ragte. Auch hier musste der Baum von der Feuerwehr beseitigt werden Ein weiteres Mal musste die Feuerwehr Dillingen gegen 17.30 Uhr ausrücken, um ein Straßenschild abzumontieren, das in der Kapuzinerstraße drohte auf die Straße herunterzufallen., steht es im Polizeibericht. Durch die Windbewegung hatte sich eine Werbetafel eines Geschäftshauses gelockert und drohte auf den darunter verlaufenden Gehweg zu stürzen. Die Feuerwehr Dillingen sicherte den Bereich ab und demontiert mit Hilfe der Drehleiter das Werbeschild. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Auch die Feuerwehr Lauingen war am Donnerstagnachmittag gefragt. Gegen 16.40 Uhr musste in der Herzog-Georg-Straße ein Gebäude gesichert werden. Dafür war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Niemand wurde verletzt.

Auch am Wochenenden bleibt es im Kreis Dillingen stürmisch

Nach dem Sturmtief ist vor dem Sturmtief. Denn: Auf Ylenia folgt Zeynep, die Aussichten für die nächsten Tage sind erneut windig. Laut dem Ellerbacher Wetterbeboachter Benjamin Grimm kommt Süddeutschland und damit auch der Landkreis Dillingen auch am Wochenenden vermutlich noch glimpflich davon. Er sagt, dass der Wind am Freitagnachmittag wieder Fahrt aufnimmt. "In der Nacht auf Samstag können die Rolladenkasten schon wieder wackeln", sagt Grimm. Das ganze Wochenende über bleibe es windig, teils stürmisch, "aber kein Vergleich mit anderen Gegenden in Deutschland". (sb, pm)

