Sturz vom Rad in Gundelfingen: 72-Jähriger wird schwer verletzt

Die Polizeiinspektion Dillingen meldet drei Verkehrsunfälle mit Verletzten, die sich am Sonntag in Gundelfingen und Bissingen ereignet haben. Bei einem Sturz vom Fahrrad auf einem Fahrradweg entlang der Kreisstraße DLG 26 im Bereich Bissingen erlitt ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 12.15 Uhr auf dem Radweg von Oberliezheim in Richtung Gaishardt gefahren. Aus Unachtsamkeit stürzte der 54-Jährige alleinbeteiligt von seinem Pedelec. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Rad entstand geringer Unfallschaden.

Der 72-Jähriger erleidet schwere Kopfverletzungen

Ein weiterer Fahrradsturz ereignete sich am Sonntag im Gundelfinger Ortsteil Peterswörth. Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war kurz nach 18 Uhr auf dem Radweg nahe der Peterswörther Straße unterwegs gewesen und stürzte aus bisher ungeklärter Ursache allein beteiligt. Der Mann zog sich laut Polizeibericht schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Universitätsklinikum geflogen werden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 72-Jährige keinen Helm getragen.

20-jährige Autofahrerin befährt derzeit gesperrte Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos kam es am Sonntag ebenfalls in Gundelfingen. Gegen 22.50 Uhr befuhr eine 20-Jährige nach Angaben der Polizei mit ihrem Auto die derzeit gesperrte Schäfstraße in Richtung Günzburger Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße bog sie nach links ab und kollidierte mit dem stehenden Wagen eines 29-Jährigen. Aufgrund des Zusammenstoßes erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen war mit sechs Einsatzkräften vor Ort.