Autonomes Sonar-Boot hilft der Wasserwacht Dillingen künftig bei der Suche nach Vermissten

Die Wasserwacht Dillingen hat als erste Schnelleinsatzgruppe in ganz Bayern ein autonomes Sonarboot vom Typ Seascape in Betrieb genommen. Die Technologie soll insbesondere bei der Suche nach vermissten Personen helfen. Ein „Weckruf“ dafür, die Investition zu tätigen, ist laut Kreiswasserwacht-Vorsitzendem Wolfgang Piontek auch die Suche nach dem vermissten Feuerwehrmann aus Offingen gewesen, wie Piontek im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

Durch das autonome Sonarboot ist weniger Personal nötig

Das Sonarboot Seascape navigiert autonom, scannt den Gewässergrund mit hochauflösender Sonartechnik und liefert in Echtzeit präzise Daten an die Einsatzkräfte. Somit können Bereiche deutlich schneller und effizienter abgesucht werden – ein entscheidender Vorteil, wenn jede Minute zählt. „Das Boot ist eine echte Bereicherung für unsere Arbeit“, sagt Piontek. „Wir können nun mit geringem Personaleinsatz schnell große Bereiche absuchen.“

Im Einsatz ist eine Einsatzkraft ausreichend, um das Sonarboot zu starten. Auf dem Tablet wird ein Suchgebiet eingezeichnet und die Koordinaten an das Boot gesendet. Anschließend wird das Suchraster autonom abgefahren. Der Bediener kann sich währenddessen auf das übertragene Sonarbild konzentrieren. Wird ein markanter Punkt erkannt, kann dieser direkt visuell kontrolliert werden. Hierfür ist an dem Sonarboot eine Kamera an einer 15 Meter langen Signalleine montiert, diese kann vom Tablet aus gesteuert abgelassen werden und das Bild vom Ufer aus ausgewertet werden.

Icon vergrößern Die Einsatzkräfte bedienen das Sonarboot vom Ufer aus. Foto: K-WW Dillingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Einsatzkräfte bedienen das Sonarboot vom Ufer aus. Foto: K-WW Dillingen

Autonomes Sonarboot in Dillingen: effizienter und sicherer

Die Suche mit einem herkömmlichen Sonar, welches auf einem Motorrettungsboot montiert wird, ist im Vergleich zum neuen Sonarboot anstrengender für die Einsatzkräfte und fehleranfälliger. Hierbei muss der Bootsführer eine gleichbleibende Geschwindigkeit fahren, was gerade in der Strömung schwierig ist. Auch verfälschen Wellen oder Verwirbelungen des Motors oder beim Wenden im Suchraster das Sonarbild. Diese Fehlerquellen kann man bei der Suche mit dem autonomen Sonarboot ausschalten.

Zudem kann diese Technik parallel zu Rettungstauchern und Wasserrettern im Wasser eingesetzt werden, da keine Gefahr von einer rotierenden Bootsschraube ausgeht. Somit können mehrere Suchmaßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden, was einen entscheidenden Zeitvorteil bietet. Die Anschaffungskosten des Seascape-Boots belaufen sich auf rund 25.000 Euro – und wurden vollständig aus den Eigenmitteln der Kreis-Wasserwacht Dillingen und ohne externe Gelder finanziert. (AZ)

Icon vergrößern Das neue autonome Sonarboot der Kreis-Wasserwacht Dillingen benötigt weniger Personal und arbeitet effizienter. Foto: K-WW Dillingen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das neue autonome Sonarboot der Kreis-Wasserwacht Dillingen benötigt weniger Personal und arbeitet effizienter. Foto: K-WW Dillingen