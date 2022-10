14-Jährige wollen Zigarettenautomaten aufbrechen: Polizistin wird verletzt

Die Jugendlichen war in der Schulstraße in Syrgenstein zu Gange. Dann sind sie geflüchtet - bis die Polizei sie schnappte.

Zwei 14-Jährige haben in der Nacht von Freitag auf Sonntag einen Zigarettenautomaten in der Schulstraße in Syrgenstein mit einem Hammer bearbeitet. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, flüchteten die beiden fußläufig ohne Diebesgut.

3000 Euro Schaden in Syrgenstein

Letztendlich konnte ein Tatverdächtiger nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Hierbei wurde eine eingesetzte Polizeibeamtin leicht verletzt. Bei einer körperlichen Durchsuchung konnte weiteres Einbruchswerkzeug sichergestellt werden. Die vor Ort durchgeführten Ermittlungen führten zudem zur Identifizierung deszweiten Tatverdächtigen.

Am Tabak-Automat entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3000 Euro. (AZ)