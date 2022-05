Altbürgermeistern in Syrgenstein und Bachhagel werden verabschiedet

Corona verhinderte einen Abschied von den Altbürgermeistern Ingrid Krämmel und Bernd Steiner. Das wurde nun aber gebührend nachgeholt.

Vor mehr als zwei Jahren hatten Ingrid Krämmel als Bürgermeisterin von Bachhagel und Bernd Steiner als Bürgermeister von Syrgenstein ihren letzten Arbeitstag. Der Abschied wurde nun in der Bachtalhalle mit zahlreichen Ehrengästen und langjährigen Weggefährten und Mitstreiterinnen nachgeholt. Die Gemeinderäte aus Bachhagel und Syrgenstein hatten schon vor zwei Jahren beschlossen, Ingrid Krämmel und Bernd Steiner zur Altbürgermeisterin beziehungsweise zum Altbürgermeister zu ernennen.

Als Dank für ihr langjähriges und besonders erfolgreiches Wirken durften ihnen ihre Nachfolger als Bürgermeister in Bachhagel Ingo Hellstern und Bürgermeisterin in Syrgenstein Mirjam Steiner im Namen der Gemeinden die Ehrenurkunden überreichen. Eine besondere Würdigung wurde laut der Pressemitteilung Bernd Steiner zuteil, dem auf Beschluss des Gemeinderates der Bürgerbrief in Gold und auch noch die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.

In den vielen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein wurden unzählige neue Ideen und Visionen entwickelt und viele Maßnahmen und Projekte in die Tat umgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Kommunale Ämter bräuchten Menschen wie die Geehrten, die mit Verantwortungsbewusstsein und dem objektiven Blick für das große Ganze, aber auch mit einer Portion Mut, Standfestigkeit und dem notwendigen Rückgrat ausgestattet seien. Dies bestätigte auch MdL Georg Winter in seiner Laudatio. Nach seiner Ansicht waren diese Fähigkeiten auch die Grundlage für die überdurchschnittliche Entwicklung der Gemeinden im Bachtal.

Ingrid Krämmel und Bernd Steiner sprachen ihren Dank aus

In ihren Grußworten bedankten sich Ingrid Krämmel und Bernd Steiner bei den vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die sie bei ihrer langjährigen Arbeit unterstützt und einen wichtigen Beitrag für eine erfolgreiche Gemeindeentwicklung geleistet haben.

Besonderer Dank galt auch allen Gemeinderäten, den Beschäftigten der Verwaltung und den kommunalen Einrichtungen, den Planungs- und Beratungsbüros sowie den Mitarbeitenden der übergeordneten Ämter und Behörden. Gedankt wurde auch den vielen Vereinen und Organisationen und allen ehrenamtlichen Helfern, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben in den Gemeinden maßgeblich gestalten.

Anstatt Geschenken wünschten sich Krämmel und Steiner, dass das Geld für die örtliche Unterstützung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gespendet wird.