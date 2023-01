Ärztemangel im Bachtal: 2022 löste sich die Notsituation

Nach dem Tod einer Medizinerin gab es noch einen Hausarzt für 6800 Menschen im Bachtal. Mittlerweile sind die Praxen in Syrgenstein und Bachhagel wieder besetzt.

An der Grippe erkrankt, dringend einzunehmende Medikamente oder akute Beschwerden – aber kein Hausarzt oder keine Hausärztin, die helfen können. So ging es Anfang des Jahres einigen Patienten und Patientinnen im Landkreis Dillingen. Denn: Für die rund 6800 Bürgerinnen und Bürger im Bachtal gab es nur noch einen einzigen Hausarzt.

Diese Notsituation entstand nach dem überraschenden Tod der Medizinerin Cleopatra Schreiber in Syrgenstein Ende November im vergangenen Jahr. Die Ärztin hatte zuvor Patienten und Patientinnen aus Bachhagel von Dr. Sigurd Mackenrodt, der im April im vergangenen Jahres mit 79 Jahren gestorben war, übernommen.

Der verbliebene Hausarzt Dr. Hermann Keis sprach im Dezember des vergangenen Jahres von einer "Katastrophe" im Bachtal. Nur in Notfällen behandelten der 63-Jährige und seine Kollegen sowie Kolleginnen zusätzlich aus der Umgebung Personen. Ein Dillinger Mediziner unterbrach seinen Ruhestand, um sich übergangsweise um die Patienten und Patientinnen von der verstorbenen Ärztin zu kümmern.

Allgemeinmedizinerin Stanka Nikolova kam aus Günzburg nach Syrgenstein

Im April dann ein Lichtblick: Die Allgemeinmedizinerin Stanka Nikolova übernahm den Posten in der Praxis, die der Gemeinde Syrgenstein gehört. Die 40-Jährige arbeitete zuvor bereits in einer Praxis in Günzburg. Von dem Hausarzt-Problem hat die studierte Human- und Molekularmedizinerin während eines Notdienstes am Wochenende im Dillinger Krankenhaus erfahren. Dort behandelte sie auch Patientinnen und Patienten, die dringend ein Rezept für regelmäßige einzunehmende Medikamente benötigten, aber im Bachtal keinen Hausarzt hatten. "Das hat mich schockiert", sagte Nikolova damals vor ihrem Start in der Praxis. Die Ärztin war berührt von den Schicksalen der Menschen und ruft bei der Syrgensteiner Bürgermeisterin Miriam Steiner an. Diese sprach von einer "glücklichen Fügung des Schicksals", dass sich die Medizinerin bei ihr gemeldet hatte.

Im Juli atmeten dann auch wieder die Bürgerinnen und Bürger im Bachtal auf. Der Allgemeinmediziner Peter-Michael Scherliess aus Tapfheim übernahm den über ein Jahr unbesetzten Posten des verstorbenen Dr. Sigurd Mackenrodt. Scherliess, gebürtiger Berliner, hatte eine Zulassung für die Region und wollte in Lauingen arbeiten. Da hätte sich die Kassenärztliche Vereinigung quer gestellt. Scherliess erfuhr daraufhin von der leeren Praxis in Bachhagel. Auch dort hätte es fast nicht geklappt. "Dann war ich eigentlich schon auf dem Sprung", erzählt der neue Hausarzt. Doch nach einem ausführlichen Gespräch mit dem benachbarten Apotheker erreichte er nach vielen Versuchen schließlich Bürgermeister Ingo Hellstern. "Es hat von Anfang an menschlich so gut zwischen uns geklappt, dass Sie herkommen mussten", sagte der Rathauschef bei der offiziellen Eröffnung der Praxis.

Dass es überhaupt geklappt hat, lag nicht nur an dem guten Miteinander, sondern auch an einer Besonderheit in Bachhagel: Dort gehören die Praxisräume wie in Syrgenstein der Gemeinde. Ein Vorteil, denn junge Medizinerinnen und Mediziner ziehen oft nicht auf das Land, sondern Kommunen müssen etwas bieten.