Bachtal-Grundschule erhält Auszeichnung in München

Die Syrgensteiner Schule wird als einer der "Umweltschulen in Europa" geehrt. Schülerinnen und Schüler nahmen den Preis entgegen.

Insgesamt 624 Schulen aus ganz Bayern erhalten in diesem Jahr die Auszeichnung "Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule" – darunter auch die Bachtal-Grundschule in Syrgenstein. Die Auszeichnung wird jährlich an Schulen verliehen, die sich mit aktuellen Umweltprojekten für eine umweltbewusste und nachhaltige Entwicklung einsetzen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo zeichnen die Schulen in München mit dem Preis aus. Schülerinnen und Schüler der Bachtal-Grundschule nahmen den Preis vor Ort entgegen. (AZ)