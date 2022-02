Syrgenstein

vor 17 Min.

Betrunkener Autofahrer touchiert Auto in Syrgenstein

Ein Mann ist mit fast zwei Promille Alkohol in Blut in Syrgenstein noch Auto gefahren.

Der 35-jährige ist nach einem Besuch in einem Lokal in Landshausen an einem geparkten Auto hängengeblieben. Er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut.