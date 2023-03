Der Bürgerservice Bachtal hilft seit 13 Jahren Senioren

Die Nachbarschaftshilfe in Syrgenstein hat in über 24.540 Stunden ältere Menschen unterstützt. Was die Idee hinter der neuen Veranstaltung „Auf Rädern zum Essen“ steckt.

Vor 13 Jahren wurde die organisierte Nachbarschaftshilfe – der „Bürgerservice Bachtal“ in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein ins Leben gerufen. Durch den niedrigschwelligen Zugang zu den angebotenen Hilfs- und Unterstützungsleistungen konnten im ersten Jahr bereits 334 Stunden als Unterstützung der Selbstständigkeit an die Seniorinnen und Senioren in der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein vermittelt werden.

Bürgerservice Bachtal unterstützt Seniorinnen und Senioren

Fünf Jahre später hat sich die Zahl der vermittelten Stunden bereits verfünffacht. Insgesamt haben die Engagierten von 2010 bis 2022 über 24.540 Stunden an haushaltsnahen Dienstleistungen, Begleitdiensten oder Einkaufsservice geleistet. Eine beachtliche Leistung, die die Helferinnen und Helfer mit ihrer herzlichen und verbindlichen Art und Weise erbracht haben. Die haushaltsnahen Dienstleistungen sind dabei als Unterstützung bei häuslichen Verrichtungen zu verstehen, die Begleitdienste sind als Hilfen zur Mobilität vorgesehen, der Einkaufsservice als Unterstützung der Selbstständigkeit.

Neben der Koordination und Vermittlung von Unterstützungsleistungen gibt es beim Bürgerservice Bachtal auch ein abwechslungsreiches Programm an Veranstaltungen für die Seniorinnen und Senioren in der Region. Der Seniorenbeirat organisiert hierbei das Programm und führt die Veranstaltungen, die sich großer Beliebtheit erfreuen. „Um an diesen Erfolg auch künftig anknüpfen zu können, sind neue Ideen ein Abwechslungsgarant, bringen neue Leichtigkeit und regen zu Geselligkeit an“, so Andrea Zink-Edelmann, Leiterin des Bürgerservice Bachtal.

Neu ist „Auf Rädern zum Essen“: ein gemeinsames Mittagessen

„Auf Rädern zum Essen“ – unser gemeinsamer Mittagstisch ist neu im Programm der Veranstaltungen des Bürgerservices. Oder auch Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Alter, ein grundlegender Bestandteil hiervon ist ein leckeres, gesundes und abwechslungsreiches Essen. Essen hält bekanntlich Leib und Seele zusammen. So organisiert der Bürgerservice Bachtal seit Kurzem ein regelmäßiges gemeinsames Mittagessen für die Seniorinnen und Senioren. Das Team von Pappe Feinkost sorgt dabei für ein schmackhaftes, feines und frisch zubereitetes Mittagessen. Der Termin ist dafür alle zwei Wochen am Donnerstag in der ungeraden Kalenderwoche. Bei Bedarf ist die Organisation eines Fahrdienstes möglich.

Das gesellige Miteinander und die Unterhaltung bei einer gemeinsamen Mahlzeit regen die Gedanken an, rufen schöne Erinnerungen wach und tragen in netter Runde wesentlich zum Wohlbefinden bei. Besonders die Gespräche in angenehmer Atmosphäre und das Gefühl von Gemeinschaft machen der Pressemitteilung zufolge die Treffen bei den Seniorinnen und Senioren so beliebt und insbesondere Alleinstehende werden in das soziale Leben eingebunden. (AZ)