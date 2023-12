Das Syrgensteiner Adventssingen lockt 600 Zuhörer an

"Eine stimmige Zeit" ist das Motto in der Syrgensteiner Bachtalhalle. Die ganze Bandbreite der vorweihnachtlichen Musik wird geboten.

Mit dem Lied „Eine stimmige Zeit“ von Lorenz Maierhofer hat der Bachtaler Männerchor den Wunsch an das Publikum verbunden, sich beim 19. Syrgensteiner Adventssingen auf besinnliche 90 Minuten mit Musik und Gesang einzulassen. Der Einladung der Gemeinde Syrgenstein zum traditionellen Konzert waren rund 600 Besucher gefolgt, darunter Landrat Markus Müller, der ehemalige Landtagsabgeordnete Georg Winter sowie Giengens Bürgermeister Dieter Henle.

Die mehr als 80 Sängerinnen und Musikanten, verteilt auf zwei Bühnen, boten wieder eine beeindruckende Bandbreite der vorweihnachtlichen Musik. Alpenländisch traditionell musizierten die Gesangsgruppe des Trachtenverein „Edelweiß“, das Hackbrett-Ensemble „Soidahupfr“, das Ostalb Zithertrio sowie die Zöschinger Bläser. Das Vokalensemble „Venerdi“ steuerte englischsprachige Songs zum Programm bei.

Weihnachtliche Weisen modern für Blasmusik arrangiert

Der Musikverein „Frisch voran“ Syrgenstein konnte mit modernen Blasmusikarrangements weihnachtlicher Weisen überzeugen. Zum zweiten Mal stand auch der Bachtaler Männerchor auf der Bühne, der als Projektchor jedes Jahr extra für das Adventssingen zusammengestellt wird. Die fast 30 Sänger konnten mit traditioneller Männerchorliteratur stimmgewaltig beeindrucken.

Die Gesangsgruppe „Edelweiß“ begeisterte ebenfalls die Besucher des Adventssingens. Foto: Jörg Lanzinger

Ein weiterer Höhepunkt im Programm war der Vortrag der Sopranistinnen Sabine Seidl und Sabine Stegmaier, begleitet von Sophie Munz am Klavier. Wenn dann unter der Begleitung des Musikvereins alle im Saal gemeinsam die Weihnachtslieder anstimmen, ist das schon immer wieder ein Gänsehautmoment, der zeigt, dass gerade in dieser Zeit das gemeinsame Singen soviel Glück bescheren kann. Und so konnte der musikalische Leiter des Syrgensteiner Adventssingens, Jörg Lanzinger, verbunden mit dem obligatorischen Weihnachtswünschen alle Gäste gleich wieder auf die 20. Ausgabe der Konzertreihe am 22. Dezember 2024 einladen. (AZ)