Der Musiker Jörg Lanzinger feiert ein kleines Jubiläum

Der Syrgensteiner hat zu seiner 10. Veröffentlichung auch ein Online-Angebot geschaffen.

Es ist ein kleines Jubiläum: das neue Notenheft „Band-Mix 2“ ist die 10. Veröffentlichung, die der Syrgensteiner Musiker Jörg Lanzinger im Eigenverlag herausgegeben hat. Und der Titel verrät schon, dass es ein Nachfolger für das 2008 erschienene „Band-Mix“ ist.

Es war der Wunsch vieler Hackbrett-, Zitherund Gitarrespielerinnen aus ganz Süddeutschland und Österreich, dass Lanzinger wieder ein Heft mit eingängigen Melodien aus Pop, Jazz und Weltmusik zusammenstellt. Nun konnte der Komponist die Pandemie bedingte Zwangspause für Konzerte dazu nützen, kreativ zu sein, Melodien zu finden, Arrangements zu erstellen und die Notensätze dann in den Druck zu geben.

Lernvideos gibt es auch im Internet

Zu „Band-Mix 2“ gibt es auch eine von Lanzinger so genannte Online- Ausgabe: unter der Internetadresse www.lasido.de/band-mix2 sind zu den Stücken weitere Noten, Playalong-Dateien zum Üben und Lernvideos zu finden. Die Lockdownphasen haben dem Musikpädagogen auch aufgezeigt, dass es da bisher zu wenig Material vor allem für Hackbrett und Zither gibt und so war schnell klar, dass digitaler Inhalt zum Notenheft veröffentlicht werden muss.

Das ganze Projekt bekam dann noch Unterstützung durch ein Stipendium von der GEMA, welches Lanzinger im Herbst 2021 für die Produktion des Notenheftes erhalten hatte. Damit war das Vorhaben im Rahmen des „Neu Start Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien auch finanziell unterstützt.

Das nächste Konzert ist am Donnerstag

Die Jam- und Groove-Sessions in der Kulturkneipe Chili gehen in die nächste Runde. Am Donnerstag, 21. April, setzen der Syrgensteiner Multiinstrumentalist Jörg Lanzinger und seine Musikerfreunde die Zither in ein modernes Bandgefüge. Interessierte Musikerinnen und Musiker können nach der Pause spontan mit einsteigen. Der Musikstil der Jam-Sessions orientiert sich an klassischem akustischen Jazz mit Swing-, Latin- oder Blues-Charakter. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen über die Chili Kunst- und Kulturkneipe sind unter Telefon 09071/502155 während der Öffnungszeiten möglich. (pm)

Lesen Sie dazu auch